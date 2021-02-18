Долго ждали, да, похоже, скоро все закончится. Могучее загребское "Динамо" указало "Краснодару" его место

Отвратительная игра Городова и ошибки "быков" в защите перечеркнули все старания блиставшего Берга. Два месяца ожидания 1/16 финала Лиги Европы сменились разочарованием и предвкушением скорого вылета.

? Смотрим гол Бруно Петковича в ворота «Краснодара»



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BjtdQqA5YX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

?? Вот так Маркус Берг сравнял счет! 1:1 в Краснодаре после первого тайма.



? Смотрите мультитрансляцию Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР прямо сейчас! pic.twitter.com/AJfiOwOHPt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

? Загреб вышел вперед на 54 минуте.



Городов не дотянулся до мяча, а Петкович на дальней штанге оказался абсолютно один и оформил дубль.



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/T41ILtSMmc — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

? Нигерийский нападающий «Динамо» Атимвен установил окончательный счет в матче — «Краснодар» проиграл 2:3. Надеемся на ответную встречу в Загребе!



? Мультитрансляция Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР продолжается pic.twitter.com/4UskrXhW8R — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

Смотрим гол Виктора Классона, с помощью которого «быки» сравняли счет.



Но увы, в Краснодаре уже 2:3 — вышедший на замену Атимвен успел вывести «Динамо» вперед.



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/vY9APmnF10 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»