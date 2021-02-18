Долго ждали, да, похоже, скоро все закончится. Могучее загребское "Динамо" указало "Краснодару" его место

За время зимней паузы в еврокубках "Динамо" не теряло соревновательную составляющую и уверенной поступью двигалась по чемпионату Хорватии. К матчу в Краснодаре оно подошло в статусе лидера национального первенства, в хорошем игровом тонусе и без существенных кадровых проблем. Более того, в трансферное окно клуб из Загреба усилился правым защитником лиссабонского "Спортинга" Ристовски. К сожалению, ничего подобного про "Краснодар" сказать нельзя.
Клуб Галицкого не сделал ни единого трансфера (разве что таковым можно считать дозаявку Ионова). При этом к травмированному Сафонову добавился получивший серьезное повреждение Рамирес. И по понятным причинам ни о каком игровом тонусе "Краснодара" говорить не приходится - любой российский клуб в середине февраля имеет за плечами только сборы в теплых странах и ряд товарищеских матчей.
Впрочем, начало сегодняшней встречи вышло более обескураживающим, чем можно было предположить. "Динамо" дерзко, резко и агрессивно взялось за дело с самых первых минут. "Краснодар" оказался не в состоянии поддерживать заданный темп или хотя бы сдерживать соперника. Хозяева часто ошибались в передачах, часто теряли мяч на своей половине поля. Больше других со знаком "минус" выделялись Кабелла, Олссон и Вильена. Именно с потери последнего началась первая голевая атака гостей. Счет 0:1 к 15-й минуте выглядел вполне логичным.
? Смотрим гол Бруно Петковича в ворота «Краснодара»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BjtdQqA5YX
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Любопытно, что у "Краснодара" при попытках соорудить атаки очень высоко выдвигались крайние защитники. Для примера, перед упомянутой потерей Вильены Чернов находился у чужой штрафной на одной линии с Бергом. Евгений в той ситуации хоть и успел добежать к своим воротам, но оставшихся после рывка на 80 метров сил уже не хватило, чтобы противостоять резкому Иванушецу. И здесь, пожалуй, вопрос к Мусаеву - а стоило ли отправлять крайних защитников так высоко? Не стоило ли сыграть на старте матча более аккуратно и без риска? Все ведь прекрасно знают, что одной из сильнейших сторон "Динамо" являются быстрые выпады после успешного прессинга в центральной трети поля.
"Краснодар" долгое время никак не мог нащупать струны своей игровой души. На помощь пришел его величество случай. После ряда сумбурных действий у ворот Ливаковича Гвардиол сыграл крайне не аккуратно и скинул мяч точно на Берга. Маркус не упустил возможность и мощно вонзил мяч в сетку. Скажем спасибо защитнику "Динамо", ведь после того, как счет стал равным, в атаке у команды Мусаева наконец-то стало получаться что-то дельное. Игра стала как минимум равной.
?? Вот так Маркус Берг сравнял счет! 1:1 в Краснодаре после первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
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И после перерыва, по большому счету, ничего не предвещало беды. Но в исторический ход матча решил вмешаться Городов. После подачи с углового он допустил грубую ошибку на выходе и позволил Петковичу поразить опустевшие ворота. Да, надо отметить, что полевые игроки тоже хороши - главного нападающего "Динамо" не держал вообще никто. Но даже при этом без ошибки Городова гол вряд ли бы состоялся.
? Загреб вышел вперед на 54 минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
Городов не дотянулся до мяча, а Петкович на дальней штанге оказался абсолютно один и оформил дубль.
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К сожалению, вратарь "Краснодара" не лучшим образом сыграл и в двух других голевых атаках "хорватов". В первой он сыграл очень не уверенно и вместо мяча въехал кулаком по голове Петковича. В третьей он пропустил удар в ближний угол. При столь низком уровне выступления голкипера любой команде крайне тяжело претендовать на успех. "Быкам" сильно не хватило сегодня той уверенности и надежности, которая есть у Сафонова.
? Нигерийский нападающий «Динамо» Атимвен установил окончательный счет в матче — «Краснодар» проиграл 2:3. Надеемся на ответную встречу в Загребе!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
? Мультитрансляция Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР продолжается pic.twitter.com/4UskrXhW8R
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Справедливости ради отметим и позитивные моменты. А именно игру Берга. Швед сегодня был невероятно хорош. В первом забитом голе он классно сориентировался в чужой штрафной и неотразимо пробил в касание. Во второй голевой атаке "Краснодара" он шикарным образом ассистировал Классону. А ведь еще он восхитительно сыграл на 58-й минуте, когда развернулся на углу вратарской и мощно пробил под перекладину. Исключительно жаль, что в этой атаке он самую малость залез в офсайд. Если бы хотя бы еще 3-4 игрока сегодня сыграли на таком же высоком уровне, уверен, "быки" добились бы позитивного результата.
Смотрим гол Виктора Классона, с помощью которого «быки» сравняли счет.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
Но увы, в Краснодаре уже 2:3 — вышедший на замену Атимвен успел вывести «Динамо» вперед.
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Но старания Берга были перечеркнуты ошибками Городова, многочисленными потерями игроков центра поля, повышенным количеством брака в передачах и недоработками защитников. Про игровой тонус тоже не забудем. "Динамо" было лучше в движении. Но ведь верно заметил Мусаев на послематчевой пресс-конференции - своими ошибками в начале матча "Краснодар" позволил "хорватам" сразу поймать свою игру. Впереди еще ответная встреча в Загребе, в которой, хочется верить, все можно исправить. Но будем честны - после сегодняшнего вечера есть стойкое ощущение, что еврокубковая весна для представителя России закончится очень быстро.
Фото: РИА Новости, официальный твиттер ФК "Краснодар"