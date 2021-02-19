- Если закрыть глаза на счет, то "Краснодар" сыграл неплохо. Очень хорошая игра в нападении, кружева, напоминающие "Спартак" девяностых, и абсолютный ужас в обороне, провал. Детские ошибки, Чернов ужасно выглядел. Один раз он обрезал на выход двое в одного, но Смольников чудом спас. Складывалось впечатление, что оборону собрали только вчера - абсолютно несыгранная, неслаженная, друг друга не подстраховывают, зоны закрывают не так, игроков не держат. Полная несуразица. Хотя впереди вполне могли забить еще, - передает слова Червиченко "РБ-Спорт".
Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" - "Динамо" Загреб состоялась 18 февраля на домашней арене "быков" и закончилась поражением хозяев поля со счетом 2:3. На исходе первой пятнадцатиминутки счет открыл форвард гостей Бруно Петкович, на 28 минуте матча нападающий "быков" Маркус Берг отыграл этот гол. На 54 минуте Петкович провел свой второй мяч, еще через 15 минут шведский полузащитник черно-зеленых Виктор Классон с подачи Берга снова сравнял цифры на табло. Победный гол на 75 минуте матча на счету форварда "Динамо" Ияи Атьемвена.
Червиченко - об игре "Краснодара": в нападении - кружева "Спартака" девяностых, в обороне - провал
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал игру "Краснодара" в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" (2:3).
Фото: МатчТВ
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