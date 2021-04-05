Эль-Шаарави не сыграет за "Рому" в матчах лиги Европы с "Аяксом"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави не примет участия в матчах четвертьфинала лиги Европы с "Аяксом" из-за травмы.

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Итальянский форвард был заменен на 74-й минуте матча 29-го тура Серии А с "Сассуоло" из-за мышечного дискомфорта. Медицинское обследование выявило у Эль-Шаарави травму бедра, на восстановление уйдет порядка двух недель.



Это означает, что Стефан не поможет своей команде в матчах лиги Европы с амстердамским "Аяксом". Первая игра двухматчевого противостояния состоится 8 апреля в 20:00 по мск. Ответная встреча пройдет в Риме 15 апреля.



Напомним, что Эль-Шаарави перешел в "Рому" зимой 2021 года из китайского "Шанхай Шеньхуа". За это время 28-летний итальянец провел за новый клуб семь матчей в Серии А и отметился одной голевой передачей.



Источник: Sky Sport Italia.