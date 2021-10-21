- Можно было и меня назначить главным тренером "Локомотива". Я бы спел "Ветер биатлона", и они бы сразу все вперед побежали. Больше было бы шансов на победу, - передает слова Губерниева "СЭ".
10 октября 2021 года пресс-служба "Локомотива" объявила о назначении на должность главного тренера 52-летнего немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, ранее работавшего с клубами Бундеслиги. Под руководством Гисдоля "железнодорожники" сыграли выездную вничью с "Рубином" (2:2) в матче РПЛ и проиграли дома турецкому "Галатасараю" (0:1) в матче Лиги Европы, который стал дебютным в еврокубках для наставника красно-зеленых.
«Локомотив» назначает главным тренером Маркуса Гисдоля. Майн Готт*, кто это?
Губерниев: можно было и меня назначить главным тренером "Локомотива". Больше было бы шансов на победу
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, главной специализацией которого является биатлон, прокомментировал работу нового тренера "Локомотива" Маркуса Гисдоля.
Фото: РПЛ