В концовке матча судьи встречи показал две желтые карточки защитнику "Локомотива" Дмитрию Живоглядову, но не удалил его. Именно из-за этого турецкая сторона подала протест в УЕФА, чтобы добиться либо переигровки матча, либо технического поражения для "железнодорожников".
— "Галатасарай" опирается на пункт регламента УЕФА, что протест можно подать в случае ошибки судьи, которая существенно повлияла на результат матча.
Даже если судья действительно забыл удалить Живоглядова за две жёлтые, надо учесть тот факт, что вторая карточка была показана в промежуток между 93 и 94-й минутой. Существенного влияния на результат матча не произошло. Думаю, протест будет отклонён на стадии подачи, — рассказал Прокопец в интервью "Чемпионату".
"Галатасарай" после четырех туров возглавляет группу "Е", набрав восемь очков. "Локомотив" — последний. У команды Маркуса Гисдоля два очка.
В следующем туре евротурнира российская команда сыграет против итальянского "Лацио" дома, а затем против французского "Марселя" в гостях.
Геркус не верит в переигровку матча "Галатасарай" — "Локомотив"
"Галатасарай" подал протест на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы
Юрист: влияния на результат матча не произошло. Думаю, протест "Галатасарая" будет отклонен на стадии подачи
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал протест турецкого "Галатасарая" по матчу 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом" (1:1).
Фото: архив Михаила Прокопца