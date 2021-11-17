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Источник: Иммобиле не сыграет с "Локомотивом" в Лиге Европы

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле скорее всего пропустит встречу с "Локомотивом" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: AFP
Как сообщает источник, футболист продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на тренировке в расположении сборной Италии. В клубе не хотят рисковать здоровьем форварда, поэтому он скорее всего пропустит матч с Ювентусом в Серии А и следующий матч с "Локомотивом" в Лиге Европы.

В текущем сезоне Иммобиле провел 11 матчей в Серии А и отличился 10-ю забитыми мячами. Прямо сейчас он - лучший бомбардир чемпионата Италии.

Источник: Calciomercato.com


Теги: Иммобиле Лацио Локомотив
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