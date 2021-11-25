Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Локомотив
20:45
ЛациоНе начат
П1 5.6X 3.9П2 1.6
Динамо
20:45
ГенкНе начат
П1 1.95X 3.55П2 3.75
Рапид
20:45
Вест ХэмНе начат
П1 6.2X 4.4П2 1.49
Байер
20:45
СелтикНе начат
П1 1.58X 4.3П2 5
Галатасарай
20:45
МарсельНе начат
П1 2.8X 3.2П2 2.6
Црвена Звезда
20:45
ЛудогорецНе начат
П1 1.32X 5.2П2 9
Бетис
20:45
ФеренцварошНе начат
П1 1.24X 6.2П2 10
Мидтьюлланд
20:45
БрагаНе начат
П1 2.29X 3.35П2 3.05
Рейнджерс
23:00
СпартаНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Лестер Сити
23:00
ЛегияНе начат
П1 1.16X 8.2П2 17
Монако
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3X 3.35П2 2.75
ПСВ
23:00
ШтурмНе начат
П1 1.31X 6П2 9.4
Олимпиакос
23:00
ФенербахчеНе начат
П1 1.75X 3.85П2 4.8
Айнтрахт
23:00
АнтверпенНе начат
П1 1.43X 5П2 7
Брондбю
23:00
ЛионНе начат
П1 3.55X 3.6П2 2.09

Ярцев: Соболев показал себя лидером в игре против "Наполи"

Бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев оценил перфоманс нападающего Александра Соболева в игре против "Наполи" (2:1).
Фото: Reuters
— Соболев показал себя лидером, не хотелось бы кого-то выделять, но он сделал свое дело, забил два мяча. Но лучшим на поле был вратарь Александр Селихов, он буквально творил чудеса, — рассказал Ярцев в интервью ТАСС.

24-летний Соболев во вчерашнем матче против "Наполи" (2:1) оформил дубль, принеся команде победу и промежуточное первое место в группе Лиги Европы.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард забил семь голов и отдал три голевые передачи в 21 игре.

Для 27-летнего Селихова игра с итальянской командой стала шестой в сезоне. В них он пропустил семь мячей.

Маклаков: если "Спартак" начинает контролировать мяч, то делает это никудышно

Романцев - об игре "Спартака" с "Наполи": это был матч Селихова!


Теги: Спартак Наполи Ярцев Селихов Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семин: никуда Карпин не хотел уходить
"Кайрат" уступил "Базелю" в Лиге конференций, Вагнер Лав забил гол в своем прощальном матче за казахстанский клуб
"Видимо, у Семака есть какой-то комплекс". Орлов - о неудачах "Зенита" на выезде в еврокубках 2
Худяков побил рекорд Акинфеева и стал самым молодым российским вратарем в еврокубках 5
Смородская: если Рангник уйдет, это будет подстава "Локомотива" 1
Экс-игрок "ПСЖ" раскритиковал Месси, Неймара и Мбаппе после матча с "Ман Сити"
Стали известны требования Рангника в переговорах с "Манчестер Юнайтед" 1
"Локомотив" - "Лацио". Худяков и Лисакович выйдут в стартовом составе хозяев 7
В "Локомотиве" прокомментировали сообщения о возможном назначении Рангника в "МЮ" 1
Мещеряков отреагировал на информацию о договоренности Рангника с "МЮ" 1
Ярошик: видно, что ЦСКА нужен такой опытный игрок, как Вагнер Лав
СМИ: Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед" 9
"Можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством". Дмитрий Комбаров - о будущем Витории в "Спартаке"
Орлов: думаю, "Спартаку" надо оставить Виторию. Дайте ему поработать 18
Дмитрий Комбаров сравнил выступления "Спартака" и "Зенита" в еврокубках 10
Черчесов высказался о переговорах со сборной Турции
Матыцин ответил на вопрос о том, чего ждет от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022
Тедеско отказался возглавить венский "Рапид"
Источник: компания, собиравшаяся купить 20% акций "Спартака", отказалась от сделки 14
Вагнер Лав может подписать с ЦСКА контракт до конца сезона 29
Парфенов - о возможном вызове Соболева в сборную: сыграть один успешный матч - это мало 8
Cоболев получил награду "За образцовое поведение и храбрость" 5
Колосков: если "Локомотив" будет играть как в последней игре с "Галатасараем", то он победит "Лацио" 2
Сенников: есть надежда, что «Локо» сможет побороться хотя бы за Лигу конференций эксклюзив
Сенников: «Спартак» улучшает наш коэффициент в таблице рейтинга еврокубков эксклюзив
Ярцев: Соболев показал себя лидером в игре против "Наполи"
Наумов: я думаю, что Миранчука в "Зените" так же будет ждать лавка 5
Дмитрий Комбаров: почему мы не можем надеяться, на то, что "Спартак" пройдет как можно дальше в Лиге Европы? 4
В ЭСК РФС объяснили, почему судья ошибся, удалив Мурило 3
ЭСК РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Краснодара" в матче со "Спартаком" 16
Все новости
-