— Соболев показал себя лидером, не хотелось бы кого-то выделять, но он сделал свое дело, забил два мяча. Но лучшим на поле был вратарь Александр Селихов, он буквально творил чудеса, — рассказал Ярцев в интервью ТАСС.
24-летний Соболев во вчерашнем матче против "Наполи" (2:1) оформил дубль, принеся команде победу и промежуточное первое место в группе Лиги Европы.
Всего в нынешнем сезоне российский форвард забил семь голов и отдал три голевые передачи в 21 игре.
Для 27-летнего Селихова игра с итальянской командой стала шестой в сезоне. В них он пропустил семь мячей.
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Ярцев: Соболев показал себя лидером в игре против "Наполи"
Бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев оценил перфоманс нападающего Александра Соболева в игре против "Наполи" (2:1).
Фото: Reuters