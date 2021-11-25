"При поддержке фанатов мы хорошо играли вплоть до второго пенальти. Но после второго мяча мы потеряли контроль над игрой, и "Лацио" этим воспользовался - это очень опытная и классная команда. Последние полчаса остались за гостями. Замены тоже не усилили игру - поэтому результат такой", - сказал Гисдоль.
"Локомотив" со счетом 0:3 проиграл "Лацио" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. После первого тайма счет был 0:0. Во втором тайме дубль в составе гостей оформил нападающий Чиро Иммобиле, оба мяча он забил с 11-метровой отметки. В конце матча испанский форвард Педро установил окончательный результат.
После 5 матчей "Локо" занимает последнее место в турнирной таблице группы E, в активе москвичей всего 2 очка. "Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но еще может попасть в раунд стыковых матчей Лиги конференций. Для этого в последнем туре "железнодорожникам" надо побеждать "Марсель". Игра с французской командой состоится 9 декабря (23:00 мск).
Источник: "СЭ"
Гисдоль: после второго гола "Локомотив" потерял контроль над игрой
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лацио" (0:3).
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