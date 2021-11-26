Баринов похвалил игроков "Локомотива" за самоотдачу. Вместе с тем он раскритиковал руководство клуба после поражения от "Лацио".
"Мне пока не нравится, что происходит в "Локомотиве". Все это попахивает авантюрой. Людям, которые пришли в клуб, он не нужен. Я в этом все больше убеждаюсь. Но ребята - молодцы! Они старались, бились. Вратарь - тоже молодец, не спасовал", - сказал Баринов.
Напомним, что накануне "Локомотив" уступил "Лацио" на своем поле со счетом 0:3 в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Московская команда потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. "Локо" занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, имея в активе два очка. "Лацио" идет вторым с восемью очками в запасе.
Источник: Спорт-Экспресс
"Все это попахивает авантюрой". Актер Баринов раскритиковал руководство "Локомотива"
Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов отреагировал на поражение команды от "Лацио" в матче Лиги Европы.
Фото: РИА Новости