Шавло отметил, что "Спартаку" для успеха в матче с "Легией" нужно показать такой же футбол, как в гостевой встрече с "Лестером" и в двух противостояниях с "Наполи".
"Будет очень трудный матч. С польскими командами всегда очень тяжело играть. Поэтому, само собой, легкой жизни здесь не предвидится. Но если "Спартак" выдаст такую же игру, как в матчах с "Наполи" и в гостевой встрече с "Лестером", то, думаю, проблем у них быть не должно", - сказал Шавло.
Отметим, что матч шестого тура групповой стадии Лиги Европы "Легия" - "Спартак" пройдет завтра, 9 декабря. Начало встречи запланировано на 20.45 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Шавло поделился ожиданиями от матча "Легия" - "Спартак"
Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Легией".
Фото: РИА Новости