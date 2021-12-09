По мнению Петржелы, "Спартак" должен обыгрывать "Легию". Сейчас польская команда показывает далеко не лучший футбол, считает бывший тренер "Зенита".
"Да, у "Спартака" много травмированных, но "Легия" играет сейчас ужасно. Поляков не нужно бояться, "красно-белые" спокойно могут их обыгрывать. <...> Я жду от "красно-белых" только победы! Любой другой исход будет неудачей для москвичей", - сказал Петржела.
Отметим, что матч шестого тура группового раунда Лиги Европы "Легия" - "Спартак" пройдет сегодня, 9 декабря. Начало встречи запланировано на 20.45 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
Петржела: "Легия" сейчас играет ужасно. "Спартак" может спокойно победить поляков
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что ждет от "Спартака" победы в матче с "Легией".
Фото: "Чемпионат"