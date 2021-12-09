Черчесов, в частности, отметил, что на сегодня "Спартак" является более сильной командой по сравнению с "Легией". При этом "красно-белых" ждет непростой матч в Польше, заявил тренер.
"Кто сильнее? На бумаге, наверное, все-таки "Спартак". В чемпионате [России] они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с "Наполи" выиграли, с "Лестером" в последней игре сыграли хорошо. <...> Убежден, что стадион будет полный, а "Легия" - другой, нежели в Москве. Так что будет непростой матч для спартаковцев", - сказал Черчесов.
Отметим, что игра шестого тура групповой стадии Лиги Европы "Легия" - "Спартак" пройдет сегодня, 9 декабря. Начало матча - в 20.45 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Черчесов назвал фаворита матча "Легия" - "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" и "Легии" Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящей встречи команд в Лиге Европы.
Фото: РФС