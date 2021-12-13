Сегодня, 13 декабря, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, по итогам которой "Зениту" достался в соперники "Бетис".
Ловрен отметил, что это интересный жребий для "Зенита". При этом, по словам хорватского защитника, он хотел сыграть против загребского "Динамо".
"Я хотел, чтобы "Зениту" попалось загребское "Динамо". Ведь это клуб моей молодости. "Бетис" - интересный жребий, хорошая команда. Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд", - заявил Ловрен.
Первый матч в противостоянии "Зенит" - "Бетис" пройдет 17 февраля на арене петербургской команды. Ответная встреча состоится на поле "Бетиса" 24 февраля.
Источник: Чемпионат
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Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы для "Зенита"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о предстоящей встрече команды с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы.
Фото: "Зенит"