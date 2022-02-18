Семин похвалил форварда Ивана Сергеева, вышедшего на замену по ходу встречи. При этом другой нападающий "Зенита", Юри Алберто, также вышедший на замену, яркими действиями не отличился, считает бывший наставник "Локомотива".
"Из новичков порадовал Сергеев. В нескольких моментах он сыграл просто шикарно. Юри Алберто на футбольном поле я не увидел", - сказал Семин.
Отметим, что второй стыковой матч за попадание в 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" состоится 24 февраля в Испании.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин: в матче с "Бетисом" из новичков "Зенита" порадовал Сергеев. Юри Алберто на поле я не увидел
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре новичков "Зенита" в матче Лиги Европы с "Бетисом" (2:3).
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