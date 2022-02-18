Семин заявил, что его порадовала игра "Зенита" в противостоянии с испанской командой. Петербуржцы провели хороший матч, если не брать во внимание первые 20 минут встречи, отметил тренер.
"Это был замечательный матч, "Зенит" порадовал. "Сине-бело-голубые" отлично играли, за исключением первых двадцати минут. Питерцы плохо вошли в игру, слишком много позволяли испанцам. Но молодцы, смогли переломить ход встречи, вернулись в матч, сократили разницу", - сказал Семин.
Отметим, что второй матч в противостоянии "Зенита" и "Бетиса" пройдет в Испании 24 февраля. Команды оспаривают путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Спорт-Экспресс
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Семин: "Зенит" порадовал в игре с "Бетисом", это был замечательный матч
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин оценил игру "Зенита" в матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом" (2:3).
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