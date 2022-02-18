Петржела отметил, что поражение от "Бетиса" на своем поле существенно снизило шансы "Зенита" на выход в 1/8 финала Лиги Европы.
"Нужно было побеждать, это очень плохой результат для "Зенита". Теперь, скорее всего, не выйдут дальше. Российский футбол проваливается в Европе, не хватает уровня, он низкий", - сказал Петржела.
Ответный стыковой матч за попадание в 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет в Испании 24 февраля.
Источник: Sport24
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"Российский футбол проваливается в Европе, не хватает уровня". Петржела - о поражении "Зенита" от "Бетиса"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал поражение команды от "Бетиса" в матче Лиги Европы (2:3).
Фото: "Зенит"