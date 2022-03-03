— Футболисты должны играть в футбол. Это не мне решать, спортивное ли решение отстранить "Спартак" от Лиги Европы, — приводит слова Литвинова Sport24.
Напомним, УЕФА принял решение отстранить московский "Спартак" от участия в Лиге Европы 28 февраля. Красно-белые должны были сыграть в 1/8 финала евротурнира с немецким "РБ Лейпцигом". Сейчас "быки" пройдут в четвертьфинал напрямую.
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Литвинов: не мне решать, спортивное ли решение отстранить "Спартак" от Лиги Европы
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов отказался комментировать решение УЕФА отстранить клуб от Лиги Европы.
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