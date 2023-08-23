30-летний россиянин столкнулся с проблемами при получении британской визы и с высокой долей вероятности пропустит выездную еврокубковую игру против шотландского клуба "Хартс".
– Если все получится (с визой), Оздоев вылетит на матч с "Хартс" в экстренном порядке, – приводит ответ пресс-службы клуба "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно о возникновении проблем с получением визы Великобритании у российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева. Гостевая встреча с "Хартс" запланирована на четверг, 24 августа, в Эдинбурге.
Оздоев пополнил состав клуба из Салоников в августе, перейдя из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". Дебют россиянина за ПАОК состоялся 10 августа в выездной игре 3-го отборочного раунда Лиги конференций с хорватским "Хайдуком" (0:0).
Пресс-служба ПАОКа: если все получится, Оздоев вылетит на матч с "Хартс" в экстренном порядке
Греческий ПАОК рассчитывает, что российский новичок команды Магомед Оздоев сумеет принять участие в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.
Фото: ФК ПАОК