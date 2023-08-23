Пресс-служба ПАОКа: если все получится, Оздоев вылетит на матч с "Хартс" в экстренном порядке

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Греческий ПАОК рассчитывает, что российский новичок команды Магомед Оздоев сумеет принять участие в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.
Фото: ФК ПАОК
30-летний россиянин столкнулся с проблемами при получении британской визы и с высокой долей вероятности пропустит выездную еврокубковую игру против шотландского клуба "Хартс".

– Если все получится (с визой), Оздоев вылетит на матч с "Хартс" в экстренном порядке, – приводит ответ пресс-службы клуба "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно о возникновении проблем с получением визы Великобритании у российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева. Гостевая встреча с "Хартс" запланирована на четверг, 24 августа, в Эдинбурге.

Оздоев пополнил состав клуба из Салоников в августе, перейдя из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". Дебют россиянина за ПАОК состоялся 10 августа в выездной игре 3-го отборочного раунда Лиги конференций с хорватским "Хайдуком" (0:0).


ПАОК Оздоев Лига конференций Хартс
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