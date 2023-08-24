– Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой, – приводит ответ пресс-службы ПАОКа "СЭ".
В августе Оздоев пополнил греческий клуб и уже принял участие в трех матчах в составе своей новой команды. Ранее сообщалось, что у 30-летнего россиянина возникли проблемы с получением британской визы, из-за которых он пропустит выездной еврокубковый матч с шотландским "Хартс". Администрация ПАОКа до последнего момента надеялась разрешить проблему и не исключала вероятности экстренной отправки Оздоева в Эдинбург в день матча после получения визы.
Оздоев пропустит отборочный матч Лиги конференций в Шотландии из-за проблем с визой Великобритании
В греческом клубе ПАОК подтвердили, что российский новичок команда Магомед Оздоев пропустит первую игру раунда плей-офф квалификации Лиги конференций в Шотландии с "Хартс" из-за проблем с визой Великобритании.
Фото: ФК ПАОК