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Оздоев пропустит отборочный матч Лиги конференций в Шотландии из-за проблем с визой Великобритании

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В греческом клубе ПАОК подтвердили, что российский новичок команда Магомед Оздоев пропустит первую игру раунда плей-офф квалификации Лиги конференций в Шотландии с "Хартс" из-за проблем с визой Великобритании.
Фото: ФК ПАОК
– Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой, – приводит ответ пресс-службы ПАОКа "СЭ".

В августе Оздоев пополнил греческий клуб и уже принял участие в трех матчах в составе своей новой команды. Ранее сообщалось, что у 30-летнего россиянина возникли проблемы с получением британской визы, из-за которых он пропустит выездной еврокубковый матч с шотландским "Хартс". Администрация ПАОКа до последнего момента надеялась разрешить проблему и не исключала вероятности экстренной отправки Оздоева в Эдинбург в день матча после получения визы.


ПАОК Хартс Оздоев Лига конференций
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