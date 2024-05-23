Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
21:30
ФортунаНе начат

Сёмин объяснил, почему Алексей Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказал мнение о том, почему российский атакующий хавбек Алексей Миранчук не сыграл за "Аталанту" в финале Лиги Европы против "Байера" (3:0).
Фото: ФК "Аталанта"
- Алексей играет меньше времени, потому что у "Аталанты" футбол направлен на оборонительные действия. Вчера команда как раз продемонстрировала типичный итальянский футбол, какой он был раньше, - передаёт слова Сёмина "РБ Спорт".

Финальный матч Лиги Европы "Аталанта" - "Байер" состоялся 22 мая и завершился крупной победой итальянского клуба со счётом 3:0. 28-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе и не появился на поле по ходу игры.

Ранее Миранчук выступал за "Локомотив" под руководством Юрия Сёмина.

Аталанта Байер Алексей Миранчук Юрий Семин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится