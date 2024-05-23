- Алексей играет меньше времени, потому что у "Аталанты" футбол направлен на оборонительные действия. Вчера команда как раз продемонстрировала типичный итальянский футбол, какой он был раньше, - передаёт слова Сёмина "РБ Спорт".
Финальный матч Лиги Европы "Аталанта" - "Байер" состоялся 22 мая и завершился крупной победой итальянского клуба со счётом 3:0. 28-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе и не появился на поле по ходу игры.
Ранее Миранчук выступал за "Локомотив" под руководством Юрия Сёмина.
Сёмин объяснил, почему Алексей Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказал мнение о том, почему российский атакующий хавбек Алексей Миранчук не сыграл за "Аталанту" в финале Лиги Европы против "Байера" (3:0).
Фото: ФК "Аталанта"