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Кафанов: Хайкин не виноват в пропущенных голах от "Тоттенхэма"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что российский голкипер Никита Хайкин действовал правильно в полуфинальном матче Лиги Европы против «Тоттенхэма».
Фото: УЕФА
«Никита спасал команду, оставлял ее в игре. Его вины в первом голе нет, мяч был забит с близкого расстояния. Второй гол — из серии невероятных. Чтобы взять такой мяч нужно находиться на дальней штанге. Но это было бы неправильно, ведь может быть удар в ближний угол. Расположение Никиты было верным, но траектория мяча была необычной и сложной для вратаря. Ошибкой это назвать нельзя. Наверное, это не совсем верное сравнение, но и в том и в другом случае мяч летел в ворота по сложной для вратаря траектории, подобный гол забивал Ван Бастен Дасаеву. Эти голы похожи. Никита держал очень высокую планку до конца», — заявил Кафанов «СЭ».

«Буде-Глимт» проиграл лондонскому «Тоттенхэму» (0:2) в ответной встрече 1/2 финала Лиги Европы. Теперь «Тоттенхэм» в финале турнира сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Никита Хайкин защищает цвета «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время он провел 218 матчей, в которых 76 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего голкипера составляет 1,8 миллионов евро.

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