"Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Это была мечта детства. Можно сказать, что мечта ещё одного мальчика в России исполнилась. Я шёл всю жизнь. Цель в сборной? Просто делать своё дело и наслаждаться им", - сказал Дюпин.
Юрий Дюпин выступает за "Рубин" с июля 2019 года. В текущем сезоне он провел за казанский клуб 19 матчей, в пяти играх он оставил свои ворота "сухими". Всего за "Рубин" у него 49 матчей и 18 игр, в которых он не пропустил ни одного мяча.
Также в России он выступал за "Анжи", "Кубань" и "СКА-Хабаровск".
Для Юрия Дюпина вызов в сборную России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022 стал первым в карьере.
Источник: "Чемпионат"
Вратарь "Рубина" Дюпин - о вызове в сборную: мечта ещё одного мальчика в России исполнилась
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Фото: ФК "Рубин"
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