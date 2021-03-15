Вратарь "Рубина" Дюпин - о вызове в сборную: мечта ещё одного мальчика в России исполнилась

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Фото: ФК "Рубин"