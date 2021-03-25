Геркус о матче Мальта - Россия: сборная подарила нам вечер упражнений в сарказме
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус дал комментарий по матчу европейского отборочного турнира к ЧМ-2022 Мальта - Россия (1:3).
Сборная России в первом туре европейской квалификации к Чемпионату мира 2022 года в Катаре победила на выезде национальную команду Мальты со счетом 3:1. В первом тайме наша команда не имела внушительного игрового преимущества, но сумела забить в ворота хозяев поля два гола - отличились нападающий Артем Дзюба с передачи полузащитника Даниила Фомина и защитник Марио Фернандес с передачи Дзюбы. Во втором тайме сборная Мальты отыграла один мяч - на 56 минуте отличился Джозеф Мбонг. На 90 минуте матча вышедший на замену нападающий Александр Соболев установил окончательный результат.
Сборная России возглавила отборочную группу H вместе с командой Словении, у обеих команд по 3 очка. 23 марта Россия и Словения встретятся в матче второго тура на стадионе "Фишт" в Сочи.
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