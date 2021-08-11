- Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер, - передает слова Кафанова ТАСС.
35-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел за сборную России 111 матчей, в которых пропустил 95 голов, в 48 встречах голкипер обошелся без пропущенных мячей. После Чемпионата мира-2018 в России Акинфеев прекратил выступления за национальную сборную, объявив, что хочет сосредоточиться на клубной карьере. В период с сентября 2018 по июнь 2021 года в воротах сборной России играли Маринато Гильерме (12 пропущенных голов в 15 матчах), Антион Шунин (11 голов в 11 матчах), Андрей Лунев (7 голов в 4 матчах), Матвей Сафонов (4 гола в 3 матчах). Также в состав национальной команды вызывались, но не участвовали в матчах Сослан Джанаев, Сергей Песьяков, Юрий Дюпин.
Кафанов рассказал о результатах разговора с Акинфеевым о возвращении в сборную России
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов подтвердил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не планирует возвращаться в национальную команду.
Фото: ФК "Ростов"
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