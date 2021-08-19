"Как вы знаете, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы не можем проводить матчи с заполненными трибунами на 100%. На матч с Хорватией на сегодняшний день может попасть только 3000 зрителей. Мы выполняем все требования, чтобы в ближайшем будущем все болельщики могли попасть на трибуны", - приводит слова Алаева Sport24.
Матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Эта игра станет дебютной для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. На этой неделе тренерский штаб сборной озвучил состав на сентябрьские матчи отбора.
4 сентября сборная России сыграет в Никосии против команды Кипра (19:00 мск), а 7 сентября на "Открытие Банк Арене" пройдет матч со сборной Мальты (21:45 мск).
Россия идет на втором месте в группе H, имея в активе 6 очков после 3-х матчей. Напомним, только первое место дает прямую путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Второе место отправит команду в стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года.
На отборочный матч ЧМ-2022 Россия - Хорватия будут допущены не более 3000 человек
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев подтвердил, что в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора матч отбора к ЧМ-2022 Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек.
Фото: "Getty Images"
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