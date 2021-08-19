На отборочный матч ЧМ-2022 Россия - Хорватия будут допущены не более 3000 человек

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев подтвердил, что в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора матч отбора к ЧМ-2022 Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек.

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