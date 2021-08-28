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Фомин готов бить пенальти в сборной России

Полузащитник сборной России Даниил Фомин готов бить пенальти в команде.
Фото: Getty Images
— С тренером знакомимся, готовимся к важной игре с Хорватией. Увидим 1 сентября, что изменится. В сборной ещё ни разу не бил пенальти. Если доверят, то пробью, — цитирует футболиста "Чемпионат".

24-летний Фомин сыграл в четырех матчах за сборную России, отдав одну голевую передачу. Полузащитник был вызван на чемпионат Европы 2020 года, но ни разу не вышел на поле.

Валерий Карпин заменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова. 1 сентября команда проведет первую игру под руководством Карпина против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

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Теги: Сборная России Фомин
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