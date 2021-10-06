Напомним, Глушаков покинул базу в Новогорске после вечерней тренировки национальной команды и будет восстанавливаться в расположении подмосковных "Химок".
"Мы переживали за Дениса, ждали, что он усилит сборную, но здоровье не позволяет. Приоритет всегда - здоровье игрока.
Для Дениса с его желанием, самоотдачей и заряженностью на игру на 150% - это не конец света. Думаю, Валерий Георгиевич его и в следующий раз вызовет. Уверен, Денис не остановится на этом, будет продолжать в том же духе - и вызов в сборную последует", - сказал Терюшков.
Глушаков попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Национальная команда 8 октября в Казани сыграет против Словакии (21:45 мск), а 11 октября - в Мариборе со Словенией (21:45 мск).
За сборную России Глушаков дебютировал в 2011 году, сыграв за национальную команду в общей сложности 57 матчей.
Источник: Sport24
Терюшков: для Глушакова отъезд из сборной - не конец света. Думаю, Карпин его и в следующий раз вызовет
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал отъезд полузащитника "Химок" Дениса Глушакова из расположения сборной России.
Фото: РИА Новости