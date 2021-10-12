Отметим, что с тех пор, как Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, команду выводили на поле с капитанской повязкой пять разных игроков.
"Капитан национальной сборной - это статус, фигура и не просто футболист. А национальная команда - это не "Торпедо Армавир" и не "Ростов". Сборную смотрит вся страна, поэтому капитаном должен быть тот, кого народ для себя выделяет, на кого люди смотрят со всем вниманием. Таковы традиции. <...> Капитан - это не шутки, а серьезная общественная функция. Журналисты при неудачах идут к тренеру, а далее - к капитану. И тот должен быть готов отвечать за команду", - сказал Черданцев.
Напомним, что сборная России накануне победила команду Словении со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина возглавила группу H, набрав 19 очков.
Источник: Матч ТВ
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Черданцев высказался о ситуации с капитанской повязкой в сборной России
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев выразил свое отношение к ситуации с капитанской повязкой в сборной России.
Фото: "Матч ТВ"