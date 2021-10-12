- Как судейство в матче со Словенией? Нормально. И в Казани, и против Словении европейское судейство. Скажем так, много не свистят, к чему мы привыкли в России - потому что у нас свистят практически всё. Сутормина могли удалить за вторую желтую? Да, могли, но первую желтую Сутормин получил ни за что. Видимо, арбитр понял, что наказал его просто так и не стал удалять во втором эпизоде, - передает слова Карпина РБ Спорт".
Сборная России в выездном матче против национальной команды Словении в Мариборе одержала победу со счетом 2:1, оба гола забили центральные защитники - Игорь Дивеев и Георгий Джикия после розыгрыша стандартных положений. В начале матча арбитр из Португалии Артур Диаш назначил пенальти за фол словенского вратаря Яна Облака на нападающем Федоре Смолове, но отменил его из-за офсайда. В концовке матча при счете 1:2 Словения забила свой второй гол, но он также был отменен из-за положения "вне игры".
Карпин оценил судейство в матче Словения - Россия
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о судействе в выездном отборочном матче ЧМ-2022 со сборной Словении (2:1).
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