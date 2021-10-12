"Откуда я знаю, кто включил эту песню. Сначала играла какая-то другая музыка. Затем заиграла эта песня. Честно говоря, не знаю, кто отвечает за музыку.
Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная. Будем разбираться", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Сборная России обыграла команду Словении в матче восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022. Эта победа позволила россиянам выйти на первое место в группе H (19 очков). От идущей второй Хорватии команду Валерия Карпина отделяют два очка.
После победы над словенцами пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, в котором продемонстрированы эмоции команды. Так, на видео показано, как в раздевалке сборной игроки подпевают песне "Валера". В подписи к посту отмечается, что публикация была согласована с Карпиным.
"Валера! Валера!" Сборная России опубликовала видео из раздевалки после победы над Словенией
Карпин заявил, что просил не публиковать видео из раздевалки после матча со Словенией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на включение в раздевалке песни "Валера, Валера" после победы над Словенией (2:1) в отборе на ЧМ-2022.
Фото: РФС