"Спортсмены, как и все люди, стареют. Как стареют артисты в моем лице... В какой-то момент надо просто уходить. Желательно уходить вовремя. Чтобы не быть обузой в команде. Дзюба ушел на пике. И это хорошо", - сказал Шнуров.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму.
В составе сборной России 33-летний форвард дебютировал в 2011 году. В общей сложности за национальную команду Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.
Источник: РБ Спорт
"Не хочет - не надо". Карпин рассказал о беседе с Дзюбой про сборную
Шнуров - об отказе Дзюбы от сборной: он ушел на пике. И это хорошо
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал отсутствие в составе сборной России нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ТАСС