"Уже сейчас можно говорить, что решение уволить Черчесова было правильным. Карпин сильнее как тренер на данном этапе. Сборная на первом месте в группе и имеет неплохой отрыв за два тура до конца отбора. После провального Евро о таком даже мечтать не могли. Думаю, Россия попадет на чемпионат мира", - приводит слова Петржелы Sport24.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела пять матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. В этих играх национальная команда пропустила всего один мяч.
Сборная России гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира.
Петржела: Карпин как тренер сильнее Черчесова. Думаю, Россия попадет на чемпионат мира
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела подвел итоги первых матчей сборной России при Валерии Карпине.
Фото: ТАСС