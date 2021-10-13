- Возможно, конечно, что это просто такой обычай у команды. Главное, что пока это никак не мешает приносить результат. Однако в моем понимании было бы более логичным назначить, например, Джикию, раз сам тренер говорит, что он лидер. Он ведь был капитаном сборной много раз, хуже от этого не было. Для меня это труднообъяснимый подход к капитанству, - передает слова Колоскова Sport24.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал назначать или выбирать для своей команды постоянного капитана. В пяти матчах сборной под его руководством с повязкой выходили на поле пять разных капитанов - Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин. При этом подопечные Карпина в пяти матчах набрали 13 очков и одержали четыре победы подряд. После 8 туров отборочного турнира сборная России занимает первое место в своей квалификационной группе H.
Колосков - о капитанстве в сборной России: труднообъяснимый подход. Было бы логичным назначить Джикию
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал подход главного тренера сборной России Валерия Карпина к назначению капитана на матчи национальной команды.
Фото: РПЛ