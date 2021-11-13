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Губерниев: убежден, что сборная России в состоянии напрямую поехать на чемпионат мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча Хорватия — Россия в отборе к ЧМ-2022.
Фото: Global Look Press
— Надеюсь, что мы добьемся результата и поедем напрямую на чемпионат мира. Сделать это будет невероятно сложно. Но убежден, что команда в состоянии это сделать.

Говорят, что в нашем деле главное — не обосраться. Этого и желаю нашим футболистам, — рассказал Губерниев в интервью "СЭ".

Матч между национальными сборными Хорватии и России состоится сегодня. Начало встречи в хорватском Сплите запланировано на 17:00 мск.

В случае победы или ничьей, сборная России напрямую выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

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Джикия: возможно с Хорватией буду капитаном. У меня есть опыт игры с капитанской повязкой, почему нет?


Теги: Сборная России Сборная Хорватии Губерниев
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