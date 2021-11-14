"Сегодня сборной удастся игра. Я настроен очень оптимистично. Меня смущает пара наших центральных защитников, только она может лимитировать наш положительный результат с хорватами. Если в этой паре выйдет Чистяков, то он как-то компенсирует нашу уязвимость в этой зоне", - сказал Григорян.
Сегодня, 14 ноября, сборная России проведет заключительный матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Соперником россиян станет сборная Хорватии. Игра состоится в Сплите на стадионе "Полюд". Матч начнется в 17:00 мск. Главным арбитром встречи станет голландский судья Данни Маккели, за систему ВАР будет отвечать Пол ван Букел.
За тур до конца квалификации подопечные Карпина занимают первое место в группе H, набрав в 9 матчах 22 очка. Хорватия идет следом и отстает от России на 2 балла. В предыдущем туре квалификации Россия на своем поле разгромила Кипр (6:0), а сборная Хорватии в гостях обыграла Мальту со счетом 7:1.
Источник: "СЭ"
"Сборной России удастся игра, я настроен очень оптимистично". Григорян - о матче с Хорватией
Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Фото: ФК "Зенит"