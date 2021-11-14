"Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего 3 момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и 2-3 забивать", - сказал Олич.
Сборная Хорватии со счетом 1:0 победила Россию в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Матч состоялся в городе Сплит на стадионе "Полюд". На 81-й минуте защитник России Федор Кудряшов забил в собственные ворота.
Хорватия, набрав 23 очка, заняла первое место в группе H и получила прямую путевку на мундиаль. Подопечные Карпина финишировали строчкой ниже (22 очка) и теперь национальной команде России предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы завоевать право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Источник: "СЭ"
Олич: Россия в матче с Хорватией вообще ничего не показала
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением об игре национальной команды России в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 (0:1).
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