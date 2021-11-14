"Почему я уверенно говорил о победе перед матчем? Хотим - не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что сборная России через стыки пройдет дальше. Очень много здесь моих друзей", - заявил Чорлука.
Сборная Хорватии со счетом 1:0 победила Россию в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Матч состоялся в городе Сплит на стадионе "Полюд". На 81-й минуте защитник России Федор Кудряшов забил в собственные ворота.
Хорватия, набрав 23 очка, заняла первое место в группе H и получила прямую путевку на мундиаль. Подопечные Карпина финишировали строчкой ниже (22 очка) и теперь национальной команде России предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы завоевать право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Источник: "СЭ"
Олич: Россия в матче с Хорватией вообще ничего не показала
"У нас просто лучше игроки". Чорлука - о победе Хорватии над Россией
Бывший защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, ныне занимающий должность в тренерском штабе сборной Хорватии, прокомментировал победу над Россией (1:0) в отборе на ЧМ-2022.
Фото: Getty images