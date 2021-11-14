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"У нас просто лучше игроки". Чорлука - о победе Хорватии над Россией

Бывший защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, ныне занимающий должность в тренерском штабе сборной Хорватии, прокомментировал победу над Россией (1:0) в отборе на ЧМ-2022.
Фото: Getty images
"Почему я уверенно говорил о победе перед матчем? Хотим - не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что сборная России через стыки пройдет дальше. Очень много здесь моих друзей", - заявил Чорлука.

Сборная Хорватии со счетом 1:0 победила Россию в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Матч состоялся в городе Сплит на стадионе "Полюд". На 81-й минуте защитник России Федор Кудряшов забил в собственные ворота.

Хорватия, набрав 23 очка, заняла первое место в группе H и получила прямую путевку на мундиаль. Подопечные Карпина финишировали строчкой ниже (22 очка) и теперь национальной команде России предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы завоевать право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Источник: "СЭ"

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Теги: Чорлука Сборная Хорватии Сборная России
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