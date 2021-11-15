"Что касается Дзюбы, то не согласен с теми, кто считает, будто он при Карпине за сборную уже не сыграет. На мой взгляд, к весне решающим фактором все равно станет форма АртЕма. Будет стабильно выходить в основе "Зенита" и забивать – кто же от такого игрока откажется?! А когда на кону выход на чемпионат мира, о личных обидах нужно забыть", - цитирует Иванова "СЭ".
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии (1:0) и Словении (2:1), но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре. В текущем сезоне Артем Дзюба провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
В ноябре сборная России обыграла Кипр в Санкт-Петербурге со счетом 6:0, а потом проиграла в Сплите Хорватии (0:1). Подопечные Карпина финишировали на 2-м месте в группе H и не смогли получить прямую путевку на ЧМ-2022. Теперь за нее россияне поборются через стыковые матчи.
Карпин: Дзюба может быть вызван в сборную, если будет хорошо играть за "Зенит"
О. Иванов - о Карпине и Дзюбе: когда на кону выход на ЧМ, о личных обидах надо забыть
Полузащитник "Уфы" Олег Иванов высказался о шансах нападающего "Зенита" Артема Дзюбы попасть в сборную России на стыковые матчи отбора ЧМ-2022.
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