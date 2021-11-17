Петржела отметил, что хочет увидеть противостояние России и Чехии в стыковых матчах. По его словам, в борьбе с командой Чехии сборная России будет фаворитом.
"Все команды в этих матчах очень сильные. Думаю, что Россия - одна из самых лучших команд в стыках. Очень хочу, чтобы сборная России сыграла именно с Чехией! Если такое будет, то Россия будет играть дома, значит, она будет фаворитом в данной паре. Но сами по себе эти команды равны", - сказал Петржела.
Отметим, что жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября. Мероприятие состоится в Цюрихе.
Источник: Спорт-Экспресс
Петржела рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках сборной России по стыковым матчам
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о шансах сборной России выйти на чемпионат мира через стыковые матчи.
Фото: "Зенит"