Губерниев отметил, что Карпин зря сделал это заявление. По мнению комментатора, высказывание тренера негативно сказалось на психологическом состоянии игроков национальной команды.
"Зря, конечно, все он это сказал. Должна быть безусловная уверенность в тренере. Когда есть червячок сомнения, он способен даже дерево огромное уронить. Интересно, что будет дальше. До марта много воды утечет. Заявление Карпина покачнуло психологическое равновесие в команде. Теплота к тренеру, к сборной была даже после поражения. Но ее стало чуточку меньше", - заявил Губерниев.
Напомним, что после поражения от Хорватии в заключительном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 (0:1) Карпин допустил, что может вскоре оставить должность главного тренера сборной России. При этом в марте россиянам предстоит сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: зря Карпин сказал о возможном уходе из сборной России. Теплоты к тренеру и команде стало меньше
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о заявлении Валерия Карпина насчет возможного ухода с поста главного тренера сборной России.
Фото: Global Look Press