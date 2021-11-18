Ранее Карпин заявил, что разочарован содержанием игры со сборной Хорватии (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Национальная команда в марте следующего года сыграет в стыках за путевку на мундиаль. Специалист взял неделю на раздумья о возможном уходе из сборной.
"Я этого не понимаю, я бы никогда не ушел в такой ситуации. Карпин - большая личность в российском футболе и если он сейчас уйдет, ничего хорошего из этого не получится. Сейчас явно не самый подходящий момент. Я готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию в Катар. Пожалуйста, не уходите до стыков", - приводит слова Петровича "РБ Спорт".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Симонян обратился к Карпину после его заявления о возможном уходе из сборной России
Тренер сборной Ирака: готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию на чемпионат мира в Катаре
Желько Петрович, ассистент главного тренера сборной Ирака Дика Адвоката, поддержал наставника национальной команды России Валерия Карпина.
Фото: РФС