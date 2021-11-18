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Отец Кудряшова высказался о будущем Федора в сборной России

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, высказался о будущем сына в национальной команде.
Фото: РФС
Отец Федора Кудряшова заявил, что его сыну не стоит завершать выступления за сборную после неудачного матча с Хорватией.

"Может ли Федор прекратить выступления за сборную? Пока этого не прозвучало. Я еще буду с сыном говорить, но лично мое мнение такое: Федору сейчас можно и даже нужно играть так же хорошо, чтобы его пригласили на стыковые матчи", - сказал Василий Кудряшов.

Напомним, что в матче заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Кудряшов забил гол в свои ворота на 81-й минуте встречи.

Источник: Матч ТВ


Теги: Кудряшов Сборная России
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