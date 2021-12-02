Напомним, ранее Карпин допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Позднее он заявил, что все же будет готовить сборную к стыковым играм.
"Думаю, Карпин высказался на эмоциях. Конечно, нельзя все бросать на полпути. Проигран один матч, но сборная заняла второе место и продолжает борьбу. У команды остаются шансы и возможности пройти на чемпионат мира. Нельзя впадать в истерию, иначе на смену придет полная апатия", - сказал Газзаев.
Отметим, что в полуфинальном стыковом матче сборная России встретится с поляками. Игра пройдет 24 марта на поле российской сборной. Победитель этой пары сыграет в финале с командой, которая выиграет в противостоянии Швеция - Чехия.
Источник: РБ Спорт
"Нельзя все бросать на полпути". Газзаев - о словах Карпина про возможный уход из сборной
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о словах Валерия Карпина насчет возможного ухода с поста главного тренера сборной России.
Фото: "Ростов"