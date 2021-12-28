"Верю ли в победу над Польшей? Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша - играя в "Лужниках", мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться", - сказал Аршавин.
Напомним, что сборная России встретится с командой Польши в "Лужниках" 24 марта в рамках полуфинала стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. В финале победитель из этой пары сыграет с командой, которая окажется сильнее в противостоянии Швеция - Чехия. Финальная встреча запланирована на 29 марта.
Источник: Спорт-Экспресс
Аршавин поделился мнением о шансах сборной России выйти в финальную часть ЧМ-2022
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче национальной команды против поляков в рамках отбора на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости