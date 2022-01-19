По данным источника, главным резервным вариантом является арена московского "Динамо".
Перенос может быть связан с проблемами с газоном "Лужников", а также с ограничениями из-за коронавируса. При потенциальных ограничениях в 50 или 75% от заполняемости стадион "Динамо" будет выглядеть более заполненным, чем "Лужники". Также считается, что шумовая поддержка на небольшой арене будет более внушительной.
Отметим, что в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 сборная России встретится с Польшей (24 марта). В финале победитель этой пары сыграет против команды, которая выиграет в противостоянии Швеция - Чехия (29 марта).
Источник: РБ Спорт
СМИ: стыковые матчи ЧМ-2022 с участием сборной России могут перенести из "Лужников"
Стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022 года с участием сборной России могут перенести из "Лужников".
Фото: РИА Новости