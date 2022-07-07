Ранее в СМИ появилась информация, что CAS начал рассмотрение исков Российского футбольного союза (РФС) в отношении УЕФА и ФИФА.
"Россия еще может выступить в финальном этапе ЧМ-2022. Достаточно положительного решения CAS без мотивировочной части. То есть просто вердикта, кто выиграл. Не исключаю, что 11 июля суд выслушает доводы сторон по иску российских клубов к УЕФА и вынесет решение уже на следующей неделе", - цитирует Прокопца "Матч ТВ".
Напомним, сборная России была временно отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. По этой причине национальная команда не смогла сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира за право выйти на чемпионат мира в Катаре – в результате поляки автоматически прошли в финал, где обыграли Швецию.
Спортивный юрист: Россия еще может выступить на чемпионате мира 2022
Спортивный юрист Миахил Прокопец рассказал, есть ли шансы у сборной России выступить на чемпионате мира 2022.
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