- Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России, - передает слова Галактионова ТАСС.
Сегодня стало известно, что 20-летний центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов отправился в расположение молодежной сборной Грузии, приняв предложение федерации футбола этой страны о дальнейшем выступлении за ее национальную команду. При этом Сазонов вошел в число футболистов, вызванных тренерским штабом Михаила Галактионова в молодежную сборную России, которой на сентябрьском сборе предстоит товарищеский матч с молодежной сборной Белоруссии.
Галактионов - об уехавшем в молодежку Грузии Сазонове: не приемлем такого поведения по отношению к сборной России
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие на сборе защитника "Динамо" Сабы Сазонова, уехавшего в молодежную сборную Грузии.
Фото: РИА Новости