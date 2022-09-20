Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления". Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.
Несколькими часами ранее об отсутствии российских представителей на жеребьёвке через СМИ сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Жеребьёвка Евро-2024 пройдёт 9 октября 2022 года, но уже без представителей РФС и сборной России. Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина запланировала на 24 сентября товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча должна пройти в Киргизии уже на этой неделе, в субботу. Среди следующих вероятных соперников сборной России – Иран, Босния и Герцеговина. Сегодня идею проведения товарищеской встречи с боснийской командой поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сообщил об этом во время переговоров с членом боснийского президиума Додиком.
Источник: официальный сайт РФС.
Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ЕВРО-2024
РФС объявил о решении не участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ближайшего чемпионата Европы по футболу.
Фото: Global Look Press