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Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ЕВРО-2024

РФС объявил о решении не участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ближайшего чемпионата Европы по футболу.
Фото: Global Look Press
Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления". Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

Несколькими часами ранее об отсутствии российских представителей на жеребьёвке через СМИ сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Жеребьёвка Евро-2024 пройдёт 9 октября 2022 года, но уже без представителей РФС и сборной России. Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина запланировала на 24 сентября товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча должна пройти в Киргизии уже на этой неделе, в субботу. Среди следующих вероятных соперников сборной России – Иран, Босния и Герцеговина. Сегодня идею проведения товарищеской встречи с боснийской командой поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сообщил об этом во время переговоров с членом боснийского президиума Додиком.

Источник: официальный сайт РФС.


Сборная России Чемпионат Европы
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