- Это его решение. Мы не связывались с ним. Обиделись ли на него? Нет, почему? Он тренируется со своими ребятами. Заранее мы не знали. Наверное, руководство знало. Лично мне Саба ничего не говорил. Что делать без международных матчей и какая у нас мотивация? Играть. Бороться за страну. И быть готовыми, конечно. Мы всегда готовы, - передает слова Кутицкого Sport24.
Ранее стало известно, что 20-летний центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов, впервые в карьере получивший вызов в молодежную сборную России, не прибыл на ее сбор, приняв предложение грузинской федерации футбола и отправившись в расположение сборной Грузии U21. 21 сентября команда Михаила Галактионова разгромила в товарищеском матче молодежную сборную Белоруссии со счетом 6:1.
Выбравший Грузию Сазонов – вообще не потеря для сборной России. Топ молодых центрбеков, которые заткнут его за пояс
Кутицкий ответил на вопрос о реакции молодежной сборной России на неприезд выбравшего Грузию Сазонова
Центральный защитник "Динамо" и сборной России U21 Александр Кутицкий прокомментировал решение своего одноклубника Сабы Сазонова, который выбрал вызов в молодежную сборную Грузии.
Фото: ТАСС