Игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1. В составе россиян голами отметились Александр Соболев и Даниил Уткин.
"Игра сборной России против Киргизии сегодня? Там нечего комментировать", - приводит слова Федуна "СЭ".
Сборная России провела первый международный матч с ноября 2021 года. Больше в эту международную паузу подопечные Валерия Карпина не проведут. Следующие игры национальная команда сыграет в ноябре - в гостях с Ираном и в Санкт-Петербурге против Боснии и Герцеговины.
"Позорище полное". Ловчев раскритиковал игру сборной России с Киргизией
Федун оценил игру сборной России в матче с Киргизией
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на победу сборной России над Киргизией в товарищеском матче.
Фото: ФК "Спартак"